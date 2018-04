'Factory OutleTT levert maar twintig banen op'

ASSEN - Twintig banen levert het Factory OutleTT in Assen op, dat rekende hoogleraar Regionale Economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, Paul Elhorst uit. ''Dat is best wel een teleurstellend laag cijfer.''

Elhorst keek naar hoeveel bedrijven per fulltimebaan verdienen en hoeveel mensen uitgeven in een factory outlet. ''Dan kom je op 220 banen, maar het vervelende is dat er ook banen verdwijnen. Dit zijn er 200. Dus reken maar uit.''De hoogleraar vindt dan ook dat er een te rooskleurig beeld is geschetst als het gaat om de voordelen van de komst van de OutleTT in Assen.Volgens de hoogleraar is de Drent de grootste verliezer bij de komst van een factory outlet. Bijvoorbeeld door baanverlies of het teruglopen van het aantal klanten.De komst van toeristen kan de werkgelegenheid wel een impuls geven. ''Als je toeristen buiten Noord-Nederland weet te trekken, is dit een mogelijk uitstapje. Dit creëert extra bestedingen, daar moet die extra werkgelegenheid van komen in Drenthe.'' Maar ook dit is te optimistisch gedacht volgens de hoogleraar. ''Helaas zijn dat er niet zoveel. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de meeste bezoekers toch uit Noord-Nederland komen.''Zijn bevindingen stuurt de hoogleraar Regionale Economie naar de provincie. ''Gedeputeerde Staten hebben besloten het plan in te trekken. Maar blijkbaar zijn Provinciale Staten nog niet overtuigd dat dit een goede beslissing is. Ik hoop dat mijn notitie helpt om die beslissing te maken.''