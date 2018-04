Advies Platform Mijnbouwschade: Drenthe moet hetzelfde schadeprotocol krijgen als Groningen

ASSEN - Drenthe moet hetzelfde schadeprotocol krijgen bij schade door aardbevingen als in Groningen.

Dat schrijft het Platform Mijnbouwschade in een advies aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe en aan de minister van Economische Zaken, Eric Wiebes.Zo adviseert het platform dat in Drenthe het wettelijke bewijsvermoeden moet worden toegepast, net als in Groningen. Dat betekent dat er geen hard bewijs nodig is om schade door gaswinning aannemelijk te maken.Ook wil het platform dat Drenthe zich aansluit bij de Tijdelijke Commissie en het Mijnbouwinstituut. En bij twijfel over het oordeel van de Tijdelijke Commissie of het Mijnbouwinstituut moet er een onafhankelijke partij ingeschakeld kunnen worden.Het advies is opgesteld om zo snel mogelijk een volwaardige schadeafhandeling tot stand te brengen. Het Platform Mijnbouwschade werd begin februari opgericht . Het platform wil meepraten over een nieuwe schaderegeling en een schadeprotocol ontwikkelen voor mensen met aardbevingsschade.Op 18 april wordt het advies met gedeputeerde Stelpstra besproken tijdens een bijeenkomst van het Platform Mijnbouwschade.