Meer toeristen bezoeken Drenthe

ASSEN - Het aantal toeristen in onze provincie is afgelopen jaar gestegen met bijna acht procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het gaat dan om mensen die minstens één nachtje in de provincie verbleven. In totaal kreeg Drenthe vorig jaar 1,8 miljoen mensen op bezoek, blijkt uit cijfers van het CBS.Opmerkelijk is dat buurprovincie Groningen juist onderaan het landelijke lijstje bungelt, met 701.000 gasten. Drenthe laat ook buurprovincie Friesland nipt achter zich. In het aangrenzende Overijssel kwamen wel meer gasten: 2,2 miljoen.De provincie die de meeste toeristen trekt is Noord-Holland, met vorig jaar 13,7 miljoen gasten.In de cijfers zijn gasten meegeteld van allerlei accommodaties waar je kunt overnachten, zoals hotels, appartementen, bed and breakfasts en kampeerterreinen.Kun je het kaartje niet bekijken? Klik dan hier