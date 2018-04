Vermiste man Odoornerveen is terecht, maar 'zwaar mishandeld'

ODOORNERVEEN - De 33-jarige man uit Odoornerveen die sinds maandagavond was vermist is weer terecht, meldt de politie.

De vader van de vermiste man zegt op Facebook dat zijn zoon 'zwaar is mishandeld, maar dat het wel weer goed komt'.De politie gaat met de man uit Odoornerveen in gesprek, om te achterhalen wat er is gebeurd en waar hij is geweest. "Wij begrijpen dat iedereen veel vragen heeft. Die hebben wij ook. Meer informatie hebben we nog niet. Mogelijk komen we later met een update over deze zaak", aldus de politie.De man komt oorspronkelijk uit Oude Pekela en verbleef de laatste dagen in Odoornerveen. Een vaste verblijfsplaats heeft hij momenteel niet. Afgelopen maandagavond zou hij een afspraak hebben in Hoogeveen, maar daar kwam hij niet aan. Zijn moeder deed rond middernacht melding bij de politie van de vermissing van haar zoon.De politie sprak meteen erna van een 'verdachte verdwijning' en ging er vanuit dat de man niet uit vrije wil was vertrokken.