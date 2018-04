Drugslab in Nieuw-Amsterdam ontmanteld

NIEUW-AMSTERDAM - De politie heeft in een loods in Nieuw-Amsterdam een drugslab aangetroffen.

Het drugslab was helemaal ingericht, maar nog niet in gebruik.Onderzoek van de politie in Den Bosch leidde tot de ontmanteling van het drugslab. In totaal zijn er vanochtend vijftig politiemensen in Brabant, Friesland en Drenthe bezig met de acties. Ook in het Friese Oudebildtzijl werd een drugslab gevonden.Tot nu toe zijn er vijf verdachten aangehouden. De politie meldt dat het onderzoek nog de hele dag gaat duren.In 2017 was er voor het eerst een duidelijke stijging te zien van het aantal ontdekte drugslabs in Noord-Nederland. Toen werden er zes ontmanteld, waarvan één in Drenthe . Dit jaar zijn er drie drugslabs in Noord-Nederland aangetroffen, waarvan twee in Drenthe. Zo werd eind maart een drugslab ontdekt in Zuidlaarderveen