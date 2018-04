Stelling: Ik wil best minder vlees eten voor een beter milieu

ASSEN - We moeten onze eetgewoonten drastisch aanpassen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen te gaan.

Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het onze eigen verantwoordelijkheid duurzamer en gezonder te gaan eten. We zouden veel minder vlees moeten eten en meer groente, peulvruchten en andere vegetarische producten.De Rli vindt dat de overheid vlees onaantrekkelijk moet maken door een hoger btw-tarief in te voeren of door accijnzen in te voeren. Volgens de raad dragen de productie en consumptie van dierlijke producten, zoals vlees, in belangrijke mate bij aan de broeikasgasuitstoot. De veehouderij veroorzaakt nu tien procent van de totale uitstoot.Wilt u zich inzetten voor een beter milieu en bent u daarvoor bereid minder vlees te eten?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging onze stelling over paasvuren. We vroegen u of die onlosmakelijk verbonden zijn met de paastraditie. Een grote meerderheid van 87 procent is het daarmee eens. Er stemden 4.751 mensen.