Soort van de maand: de sleedoorn

Elke maand zet ROEG! samen met Heel Drenthe Zoemt, het IVN en Landschapsbeheer Drenthe een plattelandsbewoner in het zonnetje. In de maand april is dat de sleedoorn.

De sleedoorn is een stekelige struik die vroeg in het voorjaar bloeit, van eind maart tot eind april. Duizenden witte bloempjes steken af tegen het donkere hout van de plant. Opvallend is dat de sleedoorn eerst bloeit en dan pas bladeren krijgt.Je vindt de struikt langs bosranden, in houtwallen, in oude bosjes en in sleedoornstruwelen. Door de scherpe stekels werd de struik vroeger gebruikt als afscheiding tussen percelen, samen met de braam en de meidoorn.Wilde bijen en vlinders houden van de nectar en het stuifmeel van de sleedoorn. De sleedoornpage is een zeldzame vlinder die eitjes legt in de plant. In Drenthe komt de sleedoornpage bijna alleen voor rond Zuidwolde.De sleedoorn is de voorloper van alle pruimen. Daar komt de naam ook vandaan, slee is een oud woord voor pruim. De plant draagt zelf kleine blauwzwarte vruchten die niet zo lekker zijn. De Drentse bijnaam Bekkentrekkers zegt wat dat betreft genoeg![flickr:https://www.flickr.com/gp/57444199@N08/08c3j0/]Elke week geeft het IVN de kleine natuurliefhebber een doe-tip. Deze week de eerste tip over de sleedoorn.Als je de komende week in de auto zit, in de trein of op de fiets kijk dan goed om je heen of je een sleedoorn kunt spotten. De sleedoorn is de eerste struik in onze natuur die bloeit na de winter. Je ziet de struik vooral langs de rand van het bos. Dus let maar eens op of je deze struik met prachtig witte bloemetjes ziet! Heb je hem gezien, geef dan je waarneming door op de natuurkalender.nl . Misschien heb je wel de eerste bloeiende Sleedoorn gespot in Drenthe!