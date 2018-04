Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 4 april Het witte goud is er weer! (foto: pixabay.com)

In het nieuws in een minuut van woensdag 4 april gaat het over het 'witte goud', oftewel: asperges! Ook aandacht voor de griepepidemie, die duurt al zestien weken. De politie heeft een drugslab ontdekt in Nieuw-Amsterdam en er komen steeds meer toeristen naar Drenthe.