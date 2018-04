Deel dit artikel:











Sportclubs krijgen hulp bij verduurzamen Energie is een van de grootste kostenposten voor sportclubs (foto: pixabay.com)

ASSEN - SportDrenthe en SportStroom gaan samen sportclubs in de provincie helpen om te verduurzamen.

Volgens de organisaties is energie een van de grootste kostenposten bij sportverenigingen. "Wat mij betreft helpen we alle Drentse sportverenigingen zo snel mogelijk van het gas af en halveren we hun energieverbruik", zegt Robert den Ouden van SportStroom. De organisaties leveren onder meer bouwkundig en financieel advies.



SportDrenthe is de belangenbehartiger voor alles wat met sport te maken heeft in Drenthe. SportStroom wil alle sportverenigingen energieneutraal maken.