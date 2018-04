Uitzondering mestregels geldt nog twee jaar langer

ASSEN - Nederlandse boeren mogen nog twee jaar meer mest produceren dan hun Europese collega’s.

In Brussel is ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de Nederlandse mestontheffing opnieuw te verlengen.Landbouwminister Carola Schouten heeft de Tweede Kamer direct op de hoogte gesteld. Boeren die in aanmerking willen komen voor de uitzondering op de EU-mestnorm moeten een vergunning aanvragen. Bedrijven met minimaal 80 procent grasland kunnen met de vergunning tot 230 of 250 kilo per hectare per jaar uitrijden.De uitzonderingspositie is niet met vier, maar met twee jaar verlengd, vanwege fraude die afgelopen jaar werd gepleegd met de mestregels. De regels kwamen daardoor onder druk te staan.Boeren zijn meer mest gaan produceren na de afschaffing van het melkquotum. Ze kochten meer koeien, met ook meer mest tot gevolg.