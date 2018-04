Vergunning voor zonnepark Dwarspad terecht verleend

De Raad van State besliste dat de vergunning terecht is verleend (foto: Archief RTV Drenthe)

DEN HAAG / COEVORDEN - De tijdelijke vergunning die werd verleend voor de aanleg van een zonneveld van 22 hectare aan het Dwarspad in Coevorden was toch terecht verleend.

Dat besliste de Raad van State vandaag in het hoger beroep.De rechter gaf vorig jaar melkveehouder Albert Prinsen uit Zwinderen gelijk, en zette een streep door de vergunning. De melkveehouder verzet zich tegen de bouw van het zonnepark.De rechtbank vond het toen niet aannemelijk dat een zonnepark van ruim 1,5 miljoen euro over tien jaar zal worden afgebroken. Volgens de rechtbank had Coevorden een zwaardere vergunningsprocedure moeten volgen. De gemeente Coevorden ging hier tegen beroep en krijgt nu gelijk.Inmiddels heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan gemaakt en een nieuwe vergunning verleend. Tegen dat bestemmingsplan kunnen nog bezwaren worden ingediend.