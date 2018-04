Café De Tapperij in Meppel blijft dicht vanwege drugsvondst

MEPPEL - Café De Tapperij aan het Kerkplein in Meppel blijft voorlopig dicht.

Dat heeft de rechter besloten. In oktober vorig jaar moest het café dicht na de vondst van harddrugs. De gemeente trok de zogenoemde drank- en horecavergunning in.De eigenaar van De Tapperij was het oneens met het besluit en stapte naar de voorzieningenrechter. Maar die stelt de café-eigenaar niet in het gelijk. De gemeente heeft de vergunning voor onbepaalde tijd ingetrokken.De politie deed eind oktober een inval bij De Tapperij. Er waren meldingen binnengekomen dat er werd gehandeld in drugs.