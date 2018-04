'Bereid je goed voor op nieuw motorseizoen'

ASSEN - Nu mooi voorjaarsweer in aantocht is, komen motorrijders uit hun winterslaap. Maar voordat je op de motorfiets stapt, is het belangrijk om een paar veiligheidsaspecten te controleren. Jan Huls van Motorport Assen zet een paar handige tips op een rijtje.

"Het is belangrijk om de bandenspanning te controleren. Die moet goed zijn, anders krijg je onbalans in de bochten, met alle gevolgen van dien."Natuurlijk is het ook goed om de motor te poetsen, zodat je hem gelijk kunt controleren. Het afstellen van de spiegels moet ook niet onderschat worden. "En vergeet de ketting niet te smeren!"Ook geeft Huls aan dat het belangrijk is om de motor op lekkage te controleren. "Hij heeft natuurlijk een hele tijd stil gestaan." Tot slot is het van belang om de remmen goed te controleren. "En dan is het belangrijk of er voldoende druk op staat."