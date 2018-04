Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 1 april 2018

Field Report is een anagram van Porterfield. En Chris Porterfield vormde samen met Justin Vernon de band DeYarmond Edison. Toen Vernon de band verliet om productiewerk te gaan doen voor Bon Iver vormde Porteerfield Field Report. Met zijn band oogstte hij veel lof en mocht in het voorprogramma van Emmylou Harris en The Coputing Crows spelen. In 2012 verscheen hun eerste album en in 2014 Marigolden. En dit jaar het derde album Summertime Songs. De muziek op het album is veelzijdig. Mooie close-harmony zang, beetje indie. Heerlijke muziek om bij weg te dromen.