Ze zijn er: asperges schieten weer uit de grond! Het is er weer: het witte goud (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) De aspergeboerderij in Tynaarlo (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Verse asperges bij Aspergeboerderij Hoorn in Huis ter Heide (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

NOORDENVELD/TYNAARLO - Het mocht even duren, maar het is nu toch warm genoeg voor 'het witte goud'. Bij aspergeboerderij Hoorn in Huis ter Heide is het alle hens aan dek, want de asperges moeten gestoken worden.

Geschreven door Tiffany Frasa

Er wordt er onderscheid gemaakt tussen dikke en dunne asperges, ook in prijs. "De dikke zijn populairder", zegt boer Hermen Hoorn. "Daar houd je wat van over als je ze schilt en het staat mooier op het bord. Duimdikte, dat is het beste."



Asperges steken

De kopjes van de asperges komen boven het zand uit en kunnen gestoken worden. Met een lang mes wordt in de grond geprikt. "Je moet zo laag mogelijk proberen te steken, want dan heb je de mooiste asperge", legt steker Gerjan Kiewit uit. "Je voelt dat je er met het mes tegenaan zit en dan tik je er doorheen."



Zodra de witte stengels uit de grond zijn, worden ze in een kar gegooid. Daarna gaan ze terug van de boerderij in Tynaarlo naar Huis ter Heide.



Wasserette

Het proces gaat in Huis ter Heide verder: de asperges moeten gewassen en gesorteerd worden. Dat gaat allemaal automatisch. "Er worden acht foto's gemaakt van elke asperge en op basis daarvan belandt de stengel in een bak", aldus Hoorn.



In de winkel kunnen de asperges voor het gemak ook nog geschild worden. "Dat heeft bij de meeste mensen toch de voorkeur", lacht Hoorn.



Het seizoen

De asperges zijn bij aspergeboerderij Hoorn al vroeg te kopen, vanwege verwarmingsbuizen onder de grond. Maar dat betekent niet dat het seizoen langer kan duren. "Eind juni houdt het weer op", zegt steker Kiewit. "En dan beginnen we weer opnieuw."