Ook Provinciale Staten schieten plan Factory OutleTT af

ASSEN - Ook Provinciale Staten hebben het plan voor een groot outletcenter bij het TT-circuit in Assen afgeschoten. Daarmee lijkt het plan definitief in de prullenmand te liggen.

Op aandringen van D66 en PVV spraken Provinciale Staten vanmiddag over het plan, nadat Gedeputeerde Staten het plan eerder al afwezen . Er bleken weinig voorstanders te zijn. De meeste partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor de binnenstad.Raymond Coronel is initiatiefnemer van het Factory OutleTT en is zeer teleurgesteld over de uitkomst. "Ik had verwacht dat ze zouden inzien dat er een grote ontwikkeling voorhanden ligt. Dat ze dat niet willen aannemen, vind ik eigenlijk een beetje vreemd", zo reageert hij.Coronel gaat zich beraden op de volgende stappen. Wat die inhouden wil hij niet prijsgeven.