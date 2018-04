Verdachten drugslab Nieuw-Amsterdam komen uit Friesland en Noord-Brabant

NIEUW-AMSTERDAM - De zes verdachten die zijn aangehouden in de zaak rond het drugslab in Nieuw-Amsterdam, komen uit Friesland en Noord-Brabant.

De politie viel vandaag op meerdere plaatsen in Nederland huizen en gebouwen binnen, waaronder een loods aan de Veilingstraat in Nieuw-Amsterdam. Agenten uit Noord-Brabant troffen daar een compleet drugslaboratorium aan, samen met enkele honderden kilo's aan grondstoffen voor de drugs.Op twitter spreekt de politie van een zeer succesvolle actiedag.In een boerderij in het Friese Oudebildtzijl werd een ook drugslaboratorium opgerold. "Het gaat om een voor Nederlandse begrippen groot laboratorium", zegt politiewoordvoerder Dion Luijten. De bewoner van het pand is door de politie aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man. De andere verdachte uit Friesland is een 28-jarige vrouw uit Leeuwarden. De vier andere verdachten zijn allemaal mannen uit de provincie Noord-Brabant.De politie in Den Bosch startte een aantal weken geleden een onderzoek naar een drugsbende. "We kregen informatie dat enkele lieden uit de omgeving van Den Bosch zich bezig hielden met de productie van drugs", vertelt Dion Luijten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.Het aantal ontmantelde drugslaboratoria in Noord-Nederland was jarenlang stabiel. Het varieerde volgens de politie tussen de twee à drie per jaar. In 2017 was er een stijging te zien, toen werden zes drugslabs ontdekt. Een van die productielocaties bevond zich in Drenthe.De boerderij van de familie Karst in Zuidwolde bleek verhuurd aan criminelen die het afgelegen gebouw gebruikten voor de productie van onder meer XTC. De politie hield drie mannen uit Arnhem en Wageningen aan en nam zo'n 250 liter aan grondstoffen voor de drugs in beslag.De teller staat dit jaar al op drie ontmantelde laboratoria, waarvan twee in Drenthe. Achter een woning in Zuidlaarderveen ontmantelde de politie vorige week een drugslab. Twee mannen werden aangehouden. Vanmorgen kwam daar de harddrugsfabriek in Nieuw-Amsterdam bij.De politie vind het nog te vroeg om te kunnen stellen dat drugscriminelen hun productie verplaatsen van Noord-Brabant naar het Drentse of Noord-Nederlandse platteland. "D'r zijn zeker stemmen die dat beweren, maar we merken hier in Brabant geen extreme terugloop", zegt politiewoordvoerder Luijten. "Wat we wel horen uit het noorden is dat daar een toename is, maar of dat dan een verschuiving is, of dat dat erbij gekomen is dat moet in toekomst duidelijk worden."