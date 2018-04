Deel dit artikel:











Michael van der Mark: Het wordt tijd dat we gaan winnen Michael van der Mark, dé Nederlandse troef tijdens het WK Superbike (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder)

MOTORSPORT - Het verschil in toerental tussen de verschillende merken is dit seizoen verkleind in het WK Superbike. Hierdoor lijken de motoren meer op elkaar en zullen de wedstrijden weer spannender worden. Terwijl Kawasaki, Ducati en Aprilla behoorlijk moesten inleveren, bleef het toerental bij Yamaha en Honda nagenoeg gelijk. Over dik twee weken strijkt het circus van het WK Superbike weer neer op het TT Circuit van Assen.

Geschreven door Karin Mulder

De enige vaste rijder in het WK Superbike, Michael van der Mark is blij met de aanpassing van het technisch reglement. "Ik denk dat dat mooi is voor de fans. Alle vier wedstrijden die we gehad hebben waren spannend. En dat was ook juist de bedoeling ervan", verklaart Yamaha-coureur Michael van der Mark.



Eerste overwinning? 'Het liefst in Assen'

De 25-jarige Rotterdammer staat na vier races op de zesde plaats in de tussenstand om de wereldtitel. In Thailand werd hij al tweede, maar hij zit nog altijd tegen z'n eerste overwinning in het WK Superbike aan te hikken. "Dat geldt ook voor Yamaha. Dit is het derde jaar met dit project. Het podium is leuk, maar het wordt tijd dat we gaan winnen. En als ik zou mogen kiezen. Dan zou ik dat het liefst hier in Assen doen."



Huldiging op paddock

Het WK Superbike staat bekend om de toegankelijkheid voor het publiek. Handtekeningenjagers komen hier altijd goed aan hun trekken. In tegenstelling tot de MotoGP mag het publiek dichtbij komen. Nieuw dit jaar is dat de coureurs ook op de paddock worden gehuldigd, zodat het grote publiek er met de neus bovenop kan staan. Volgens Van der Mark een mooi intiatief. "Dit is wat de mensen willen zien. Ik denk dat echt iedereen dit geweldig gaat vinden."



Het WK Superbike wordt in het weekend van 21 en 22 april verreden. Nog dik twee weken geduld dus.