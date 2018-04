Deel dit artikel:











Stichting Boet'n Deure: Dit jaar geen evenementen bij Poolshoogte De uitkijktoren bij Poolshoogte (foto: Staatsbosbeheer)

ODOORN - Stichting Boet'n Deure organiseert dit jaar geen evenementen bij Uitkijktoren Poolshoogte, in de bossen bij Exloo en Odoorn.

Er is te weinig geld voor de wensen van het bestuur van de stichting. "We willen muzikanten en geluidsbedrijven een fatsoenlijke gage betalen", laat de organisatie weten.



Daarnaast wil het bestuur geen entree gaan heffen en het vervoer van publiek van en naar het parkeerterrein betaalbaar houden. "We krijgen de begroting voor deze kwaliteitsslag helaas niet sluitend."



Rijke historie

Stichting Boet'n Deure organiseerde sinds 1998 luisterconcerten op de speelweide van Staatsbosbeheer. Die trokken publiek en muzikanten uit binnen- en buitenland naar de gemeente Borger-Odoorn.



Oriënteren

Poolshoogte wordt door veel liefhebbers van bluegrass, oldtime en americana geassocieerd met Stichting Boet'n Deure. Het bestuur oriënteert zich dit jaar op een nieuwe invulling voor kunst, ontmoeting en akoestische muziek in Zuidoost-Drenthe.