RTV Drenthe-verslaggever Marjolein Knol wint NL Award

EINDHOVEN/ASSEN - RTV Drenthe-verslaggever Marjolein Knol heeft een NL Award gewonnen. Ze was genomineerd in de categorie Beste Radioprogramma voor de podcast Oerend HarTT: De crash van Franco Uncini

De uitreiking van de prijs vond vanavond plaats in Eindhoven tijdens de NL Media Event, het jaarlijkse congres voor medewerkers van de regionale omroepen in Nederland.De podcast is een terugblik op de TT-race in Assen van 25 juni 1983, waarbij een ongeval met een van de motorrijders vanuit het perspectief van verschillende aanwezigen wordt herbeleefd.De jury sprak lovende woorden over de productie. "Je gaat terug in de tijd, je voelt alles. Als je al op je bestemming bent, wil je langer blijven zitten om het af te luisteren."Marjolein Knol is dolgelukkig met de prijs, al kwam het wel als een verrassing. "Ik hoopte natuurlijk wel dat ik de prijs zou winnen, maar ik dacht dat de prijs naar Friesland zou gaan. Ik ben zo blij!"Beluister de podcastRTV Drenthe was ook genomineerd in de categorie Documentaire, met de radiodocumentairevan Fatos Vladi. Die prijs werd gewonnen door Omroep Brabant.Beluister de documentaire