Cultureel Jongeren Paspoort wil zieltjes winnen via WK Superbike

ASSEN - Met je Cultureel Jongeren Paspoort voor de helft van de prijs naar het WK Superbike in Assen. Over twee weken kan dat.

Daarmee is het motorsportevenement het eerste sportevenement in Nederland dat onder deze culturele kortingsregeling valt.Nederland telt op dit moment 1,2 miljoen houders van het CJP. Het paspoort is ooit in het leven geroepen om mensen tot dertig jaar te stimuleren om deel te nemen aan culturele activiteiten. Er zijn inmiddels 760.000 middelbare scholieren met een cultuurkaart. Daarnaast zijn er nog eens 430.000 MBO'ers en 80.000 ongebonden CJP-houders onder de dertig jaar.De directeur van het TT Circuit, Peter Oosterbaan, was positief verrast dat de organisatie achter het culturele platform contact zocht met het circuit in Assen. "De gedachte daarachter is om een doelgroep die niet meteen aan cultuur denkt, maar wel heel sportminded is, binnen te krijgen. En heb je ze één keer binnen dan hoopt men dat dat zich verbreedt naar cultuur. En dat kan van alles zijn: theater, dans of muziek. En dat is dan mooi meegenomen", verklaart Oosterbaan.Alle 1,2 miljoen CJP-houders zijn aangeschreven voor het WK Superbike. Oosterbaan hoopt dan ook op nieuw publiek op het TT Circuit. "Ik weet natuurlijk niet of deze mensen dit evenement, het circuit of de sport kennen. Het is natuurlijk pas de eerste keer dat we dit doen. Maar ik hoop toch een paar honderd jongeren op deze manier hier naartoe te krijgen", besluit Oosterbaan.Het WK Superbike is in het weekend van 21 en 22 april.