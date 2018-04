Deel dit artikel:











Boze klant komt verhaal halen bij garagebedrijf in Emmen De ontevreden klant was boos en viel de garagehouder aan (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie in Emmen heeft vanavond een man aangehouden die de uitdrukking 'de klant is koning' wel heel letterlijk nam.

De 58-jarige verdachte was erg boos over de kwaliteit van een uitgevoerde reparatie aan z'n auto begin dit jaar. Hij kwam verhaal halen en zou vervolgens de garagehouder hebben mishandeld.



Zowel de boze klant als de garagehouder zijn door de politie ondervraagd. De verdachte moest mee naar het politiebureau.



Verdere details over het incident zijn niet bekend gemaakt.