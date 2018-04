Deel dit artikel:











Duur puntenverlies Achilles 1894 Haanstra miste tien minuten voor tijd een enorme kans op de zege

VOETBAL - Achilles 1894 imponeerde afgelopen zaterdag in het uitduel tegen MSC (0-5 zege), maar liet vandaag dure punten liggen in het inhaalduel tegen laagvlieger Heerenveen. De ploeg van trainer Paul Weerman kwam niet verder dan 0-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door die puntendeling loopt de Asser club maar één punt in op koploper SJC. Het verschil is nu acht punten, terwijl Achilles 1894 nog wel een duel minder heeft gespeeld. Bij winst was Achilles 1894 geklommen naar plek 2 op de ranglijst, nu rest positie nummer 5.



Achilles 1894 kreeg kansen genoeg om de zege te pakken, maar faalde jammerlijk in de afronding. Remy Klaassens, Daniël Sanafikhah waren voor rust dichtbij een treffer, maar de grootste kans was voor Stan Haanstra. De spits die afgelopen zaterdag nog vier keer scoorde miste hopeloos.