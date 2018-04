Grote brand bij kartcentrum Hoogeveen

HOOGEVEEN - Bij Indoor Karting & Lasergamen Hoogeveen woedt een grote uitslaande brand. Het vuur brak rond middernacht uit bij het bedrijf aan de Marconistraat.

In het pand was volgens de brandweer niemand meer aanwezig toen de brand uitbrak.De Veiligheidsregio Drenthe spreekt van een zeer grote brand. De brandweer is met veel blusvoertuigen bij de brand aanwezig om het vuur te bestrijden. Het gaat volgens woordvoerder Tessa Kluter van de Veiligheidsregio onder andere om twee hoogwerkers en vier waterwagens.In de omgeving zijn meerdere wegen afgezet, omdat de brandweer over enkele honderden meters slangen heeft uitgerold. "Er is veel water nodig om deze brand te bestrijden" , zegt Kluter. Het water komt uit een sloot in de buurt van de Edisonstraat.Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.