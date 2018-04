Grote brand legt kartcentrum Hoogeveen in de as

HOOGEVEEN - Een grote brand heeft Indoor Karting & Lasergamen Hoogeveen verwoest. Het vuur brak rond middernacht uit bij het bedrijf aan de Marconistraat.

In het pand was volgens de brandweer niemand meer aanwezig toen de brand uitbrak.De Veiligheidsregio Drenthe spreekt van een zeer grote brand. De brandweer is met veel blusvoertuigen bij de brand aanwezig om het vuur te bestrijden.In de omgeving zijn meerdere wegen afgezet, omdat de brandweer over enkele honderden meters slangen heeft uitgerold. "Er is veel water nodig om deze brand te bestrijden", zegt Kluter. Het water komt uit een sloot in de buurt van de Edisonstraat.De brandweer is momenteel bezig met het nablussen. Jeroen Antoons, officier van dienst van de brandweer, noemt de brand 'zeer heftig'. "We hebben de brand inmiddels kunnen afschalen. Tot die tijd zijn we continu bezig geweest." Hoe en waar de brand ontstaan is, durft Antoons nog niet te zeggen. "Maar we vermoeden aan de voorkant van het pand, bij de kantine en het lasergamegedeelte."Voor de brand zijn zes brandweerkorpsen, vier tankautospuiten en vier watertanks ingezet. Desondanks kan het pand volgens Antoons als verloren worden beschouwd.