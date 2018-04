Deel dit artikel:











Borger-Odoorn koerst op college van Gemeentebelangen, VVD en D66 Het gemeentehuis in Exloo (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn krijgt waarschijnlijk een college dat bestaat uit Gemeentebelangen, VVD en D66. Dat komt naar voren uit de eerste gespreksronde die verkenner Jan Bos had met de partijen.

De afgelopen vier jaar vormden Gemeentebelangen, CDA en D66 het gemeentebestuur. Bij de verkiezingen van 21 maart verloor het CDA een zetel. Ook Gemeentebelangen leverde een zetel in, maar blijft met acht zetels veruit de grootste partij. D66 had en hield een zetel, de VVD handhaafde zich op drie.



Gemeentebelangen heeft Jan Top uit Exloo gevraagd om als formateur op te treden en te bekijken of een coalitieakkoord tussen Gemeentebelangen, VVD en D66 haalbaar is. Top is voormalig raadslid voor D66. De partijen hopen voor de meivakantie een coalitieakkoord op hoofdlijnen te kunnen presenteren.