Vijf vragen over de paddentrek

De paddentrek, ook wel amfibieëntrek genoemd, is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Maar wat is het precies?

We vragen het aan boswachter Pauline Arends."Dit is de reis die padden in het voorjaar maken van de plek waar zij de winter hebben doorgebracht naar een ven of plas in de buurt. Zodra ze wakker worden uit hun winterslaap, trekken ze met z'n allen naar het water om daar hun eieren af te zetten en te bevruchten. Ook andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis."Zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid zijn van invloed op de paddentrek. Pauline legt uit waarom. "De padden gaan het liefst op pad als het vochtig is omdat ze een gevoelige huid hebben. In de zon zouden ze uitdrogen. Ook moet het warm zijn omdat padden koudbloedige dieren zijn. En de padden komen 's avonds in beweging en niet overdag omdat ze dan minder kans hebben om opgegeten te worden."De trek vindt plaats tijdens een korte periode in het voorjaar. "Twee weken geleden was het warm en kwam de eerste hoos op gang. Daarna werd het kouder en stopte dit weer. Nu wordt het weer warmer en komt de tweede hoos op gang."Het aantal padden dat jaarlijks op pad gaat, verschilt per gebied. Pauline vertelt dat in een paar nachten honderden tot duizenden dieren op weg gaan naar hun voortplantingsplaats. "Na de zomer gaan de padden weer terug naar hun overwinteringsplaats. Dit doen ze niet allemaal tegelijk dus dan valt het niet zo op."Overal waar het winterverblijf van de padden en kikkers gescheiden is van het water door een weg, lopen ze het risico om aangereden te worden. Ze trekken zich namelijk niets aan van obstakels en gaan recht op hun doel af. Ook als dit betekent dat ze de weg moeten oversteken. De paddentunnels zorgen ervoor dat de dieren veilig kunnen oversteken.Maar het is niet overal mogelijk om een paddentunnel aan te leggen. "De tunnels kosten geld en moeten bovendien aan bepaalde eisen voldoen. Padden houden niet van donkere tunnels. De bovenkant van de tunnel moet dus met een rooster afgedekt worden. Hier in Schoonloo ligt een dassentunnel pal naast de weg. Deze tunnel is ruim genoeg voor dassen en padden maar de padden maken er geen gebruik van. Waarschijnlijk is de tunnel te donker.""In Schoonloo vangen we de padden op in emmers langs de provinciale weg en zetten ze met de hand over. We vragen de hulp van vrijwilligers en mensen die in de buurt wonen. Zo zijn op meerdere plekken in de provincie werkgroepen actief die de padden helpen met oversteken."