De adder komt weer uit zijn winterverblijf

Het voorjaar is begonnen en de temperatuur loopt op. Bij liefhebbers van reptielen begint het te kriebelen. De adders komen uit hun winterverblijf.

Bert Blok doet onderzoek naar adders op een heideterrein in Noord-Drenthe. Hij denkt dat hier zo'n driehonderd adders leven. Maar zeker weten doet hij het niet, misschien zijn het er wel veel meer.Blok vangt de adders om ze te tellen en op te meten. "Als ik een adder zie, lukt het me meestal wel om hem te pakken. Ik maak een foto van de bovenkant van de kop. Het schubbenpatroon van iedere adder is anders. Dus aan dat patroon kan ik ze herkennen en dan weet ik het ook als ik over vijf jaar dezelfde vang."En Blok komt inderdaad een oude bekende tegen. "Aan de lange staart kun je zien dat het een mannetje is. Dit is een behoorlijke knaap. Het lichaam is 55 centimeter lang en de staart zeven centimeter. Dat is dus 62 centimeter, dat is ook wel zo'n beetje het maximum voor deze beesten."Adders kunnen zich heel goed verstoppen maar toch weet Blok ze op te speuren. "Ik zorg dat ik de zon achter me heb zodat ik met de zon mee kijk. Dan kan ik de zonnige plekjes tegen een pol goed zien. En ik loop heel voorzichtig want adders horen slecht maar ze voelen de trillingen in de bodem. Als ik stamp dan zijn ze weg voor ik ze heb gezien."Een raadsel is toch nog altijd waar de jonge adders verblijven. Blok vangt ze in ieder geval bijna nooit. "Adders gebruiken de heide om te overwinteren en om zich voort te planten. Als gevolg daarvan zie je de beesten die zich dit jaar niet gaan voortplanten, in de zomer niet meer. Ook jonge adders trekken weg of houden zich verborgen. Dat is niet helemaal duidelijk."