Dit weekend in de Drentse natuur: 7 en 8 april In de vogelkijkhut Diependal kun je visarenden spotten (Foto: RTV Drenthe)

Op zoek naar vogels of lammetjes aaien in de schaapskooi. Er is dit weekend weer van alles te doen in de Drentse natuur. Elk weekend brengen we drie activiteiten onder de aandacht.





Vroege vogelexcursie

Voor de vroege vogels is er op zaterdag een vogelexcursie van het IVN. Je gaat met een gids op zoek naar vogels in het Dwingelderveld. De wandeling gaat over de heide en door de Anserdennen langs donkere bossen, vennen en zandverstuivingen. Met wat geluk hoor en zie je tientallen vogelsoorten. De excursie start om 6.30 uur.



Vogels kijken in Diependal

De vogelkijkhut Diependal ligt naast de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek. De plek is al vele jaren een trekpleister voor zowel trekvogels als standvogels. Op zondagmiddag zijn er tussen 12.00 en 16.00 uur vogelaars in de kijkhut aanwezig. Zij vertellen over de vogels die hier voorkomen en helpen je bij het vogels zoeken.



Lammetjesdag Dwingelderveld

Zondag staat er beschuit met muisjes klaar bij de schaapskooi Achter 't Zaand in Lhee. Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je lammetjes bekijken en aaien. Schaapherder Johan Coelingh geeft uitleg over zijn schaapskudde en het specifieke ras.