Deel dit artikel:











Henk Aalderink-prijs dit jaar bestemd voor beste fotograaf Deelnemers maken een foto van het platteland (foto: ANP/Catrinus van der Veen)

ASSEN - Normaal gesproken wordt de Henk Aalderink-prijs uitgereikt aan een bijzonder project in een plattelandsgemeente. Dit jaar gaat deze naar de persoon die het mooiste kiekje schiet.

P10, het samenwerkingsverband van 17 grote plattelandsgemeenten, is de organisator van de verkiezing. Ellen van Selm is de voorzitter. "P10 bestaat tien jaar en dus willen we er een feestelijke editie van maken", zegt Van Selm. "Normaal is de prijs een beloning voor een mooi initiatief in een dorp, maar op deze manier kunnen we ons meer laten zien aan een groter publiek. Vandaar een fotowedstrijd."



Landelijke tentoonstelling

Bij het nemen van de foto's moeten de deelnemers denken aan wat het platteland nou zo mooi maakt, zegt Van Selm. "En dat het bruist en vol energie zit. Dat willen wij als P10 ook: het platteland onder de aandacht brengen."



Van een deel van de inzendingen wil de organisatie een tentoonstelling maken, die in verschillende plekken in Nederland te bewonderen is. Deze worden geselecteerd door een jury. En die zal ook de winnende foto van de wedstrijd uitkiezen.



2.500 euro

De fotograaf die het plaatje gemaakt heeft, ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro. "Dat is normaal gesproken ook het bedrag dat wij aan de Henk Aalderink-prijs verbinden."



Aan de fotowedstrijd kunnen zowel professionele als amateurfotografen meedoen. Voor verdere criteria verwijst Van Selm naar de website van P10.