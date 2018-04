Burgemeester Loohuis over brand: Meteen duidelijk dat pand verloren is

HOOGEVEEN - "Ik had meteen door dat dit pand niet meer kon worden behouden", zegt burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen over de grote brand bij Indoor Karting & Lasergamen.

"Toen ik kwam aanrijden, zag ik al dat er een behoorlijk gebied was afgezet. Er lagen ook ontzettend veel slangen over de weg. Aan de grote hoeveelheid brandweerwagens zag ik dat het om een zeer grote brand moest gaan."De burgemeester hoefde niet lang te twijfelen of hij moest komen kijken afgelopen nacht. "Als er grote woningbranden of branden op industrieterreinen zijn, waarbij het ernaar uitziet dat het bedrijf verloren gaat, dan word ik door de meldkamer geïnformeerd. Ik neem dan vervolgens zelf de beslissing of ik ga of niet. En nu ben ik dus wel heen gegaan."Zelf heeft de burgemeester nooit gekart bij het bedrijf, dat vannacht in vlammen op ging. "Ik ben geen karter. Ik ken het bedrijf wel, maar ik heb er persoonlijk nooit gekart. Maar het is wel een indooractiviteit die hiermee verloren gaat. Het is nu afwachten of er een nieuw pand komt, of dat er een ander plan op tafel komt. Maar dit pand is in elk geval verloren", aldus Loohuis.De brand bij het kartcentrum brak rond middernacht uit. Het pand moet als verloren worden beschouwd. De brandweer sprak van een zeer grote brand en pakte met veel materieel uit. Niemand raakte gewond bij de brand. De oorzaak moet nog worden onderzocht.