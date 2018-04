Stelling: Ik pak te snel de auto

ASSEN - Het is voor velen een bekende situatie: je staat met de autosleutel in de hand, en kijkt met een schuin oog naar de fiets. Maar ook de benenwagen is een optie. Voor welk vervoersmiddel kies je?

De NOS meldt dat basisschoolkinderen steeds vaker niet of nauwelijks ervaring hebben met fietsen. Volgens Veilig Verkeer Nederland komt dat vooral omdat ouders hun kind vaker met de auto naar school brengen. Voor hen is dat handiger, omdat ze zo meteen door kunnen rijden naar werk.En ook als de kinderen naar bijvoorbeeld sportclubs moeten, nemen de jongelingen vaak plaats op de achterbank, in plaats van op het zadel. Zo wordt dus regelmatig voor de gemakkelijke, maar ook de minder gezonde, optie gekozen.Die keuze komt natuurlijk in meer situaties voor. Het ritje naar de supermarkt, de bakker, een bezoek aan vrienden, enzovoort. Wat doet u dan in veel van deze gevallen? Springt u op de fiets, maakt u een lekkere wandeling, of bent u stiekem geneigd te snel de auto te pakken?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging onze stelling over minder vlees eten: Ik wil best minder vlees eten voor een beter milieu . 64 procent blijkt bereid te zijn dit te doen. In totaal stemden er 3.200 mensen.