Activiteitenbegeleider M/V

Voor een kleinschalig zorginitiatief voor wonen en werken voor mensen met een verstandelijke beperking, zoeken we een groepsbegeleider die diverse dagbestedingsactiviteiten (schilderen, tekenen, boetseren en kaarsen maken) aan de doelgroep kan aanbieden.

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 28 uur per week.



Toelichting dienstverband: U start met een contract van 7 maanden, bij gebleken geschiktheid is een langduriger contract mogelijk. Werkdagen/-tijden: ma t/m do van 9.00-16.00 uur. Ingangsdatum zsm.



De werklocatie is EMMER-COMPASCUUM.



Eisen: MBO-4 werk- en denkniveau (bvk. een gerichte opleiding AB/SPW-4). Aantoonbare ervaring/affiniteit met de doelgroep is absoluut vereist. Daarnaast is het belangrijk dat je ervaring met kunst/creativiteit hebt.



Rijbewijs: B (eis)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 1502818