Zoek het uit! - Hunebedden of kalk in kraanwater?

ASSEN - Drenthe staat vol met hunebedden. Maar door wie zijn deze gebouwd, en wanneer? En vooral, hoe? En iedereen weet dat er kalk in leidingwater zit. Maar waarom is dat eigenlijk?

Deze twee vragen zijn, samen met tientallen andere vragen , afgelopen maand ingestuurd naar Zoek het uit! En wij willen weten van welke vraag jij het antwoord wil horen!Stem nu op de vraag waarvan je graag ziet dat wij het antwoord gaan uitzoeken.In maart kon je kiezen tussen vragen over links- en rechtsdraaiende molens, en aardbevingen door gaswinning in Rusland. Uiteindelijk stemden 470 mensen op de vraag over de Russische gaswinning, en 465 op de vraag over de molens.We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Aardbevingen als gevolg van de gaswinning. We krijgen ook gas uit Rusland! Hebben zij geen last van aardbevingen?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur hem in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord!