Deel dit artikel:











'Voor een vitale binnenstad moet je mensen een beleving bieden' De binnenstad van Assen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen organiseert vandaag een congres over hoe je je binnenstad vitaal houdt. Steden uit heel Europa zijn erbij.

"We maken al twee jaar deel uit van een Europees project, met tien Europese steden. Twee daarvan zijn Nederlandse steden; Hengelo en Hoogeveen", vertelt burgemeester Karel Loohuis.



De steden zitten allemaal met de vraag hoe ze voldoende mensen naar de binnenstad kunnen trekken. Onderling wisselen ze hun ervaringen uit.



Gedrag verandert

"Het blijkt dat het consumentengedrag verandert, niet alleen in Nederland, maar ook in de andere Europese steden. Mensen komen niet alleen meer naar de stad om te winkelen, maar ook voor de totale beleving. Als je geen beleving biedt, met bijvoorbeeld attracties of evenementen, dan lopen mensen weg", vertelt Loohuis.



"In Hoogeveen hebben we nu bijvoorbeeld het evenement Strunen in ’t Stro. Dat hebben we een beetje afgekeken van de andere steden."



De lokale middenstand wordt ook betrokken bij het congres van vandaag. Loohuis hoopt dat dankzij het congres duidelijk wordt welke investeringen je moet doen om het stadscentrum vitaal en levend te houden.



Meer bezoekers

Overigens gaat het met de Hoogeveense binnenstad best goed, vindt Loohuis. "In tegenstelling tot de trend, zien we het aantal bezoekers weer stijgen. Maar je moet blijven investeren, want de consument wil toch steeds weer iets anders zien."