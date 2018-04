Deel dit artikel:











Geen Live in Meppel dit jaar Archieffoto van Live in Meppel (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

MEPPEL - Het muzikale evenement Live in Meppel slaat een jaartje over.

Het 'tussenjaar' heeft te maken met het aftreden van de huidige voorzitter Gino Spijkerman. Bovendien willen de mensen van Live in Meppel de komende tijd gebruiken om nieuwe ideeën op te doen om het evenement succesvol te kunnen houden.



Vers bloed

Spijkerman stopt omdat hij het tijd vindt voor vers bloed in de organisatie en omdat hij nu ook voorzitter is geworden van de Meppel Event Desk. Dat is een stichting die de organisatie van activiteiten in Meppel stimuleert.



Trots

"We hebben in de afgelopen vijf jaar met elkaar wel een enorme naam opgebouwd met programmaonderdelen als het Prinsengrachtconcert, het Kidsfestival en Live in Meppel In Concert. Als ik de namen van artiesten bekijk die de afgelopen vijf jaar in Meppel opgetreden hebben, dan maakt mij dat best trots", blikt de teruggetreden voorzitter Gino Spijkerman terug.



In het verleden traden artiesten als Blof, Racoon, Kensington, Ed Kowalczyk, O'G3NE, Glennis Grace en Ellen ten Damme op tijdens Live in Meppel.