Deel dit artikel:











Zwangere vrouwen kunnen kinkhoestvaccinatie halen bij GGD (foto: pixabay.com)

ASSEN - GGD Drenthe biedt zwangere vrouwen een vaccinatie aan tegen kinkhoest.

Het gaat om vrouwen die tussen de 28ste en 32ste week van hun zwangerschap zitten. Zij moeten de vaccinatie wel zelf betalen.



Door de vaccinatie is de baby al voor de geboorte beschermd tegen een kinkhoestinfectie, zegt de GGD. De laatste jaren komt kinkhoest weer vaker voor. Jaarlijks worden er gemiddeld 120 baby's opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze aan kinkhoest lijden.



Onlangs werd bekend dat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid voorstander is van een plan om alle zwangere vrouwen standaard een vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Nog voor de zomer volgt een definitief besluit. Eerst moet onder meer worden onderzocht of het plan betaalbaar is.