Nachttrein van Randstad naar Groningen blijft rijden De nachttrein rijdt elke vrijdagnacht (foto: Jeroen Jumelet/ANP)

ASSEN - Drenten die op vrijdagavond op stap zijn geweest in de Randstad, kunnen daar nog iets langer blijven plakken. De nachttrein van Rotterdam via Utrecht en Zwolle naar Groningen blijft namelijk rijden.

De verbinding is in de afgelopen twee jaar uitgeprobeerd. De proef is geslaagd en daarom is nu besloten dat de nachtelijke trein in elk geval de komende twee jaar blijft rijden. Daarna wordt opnieuw gekeken of genoeg mensen gebruik maken van de trein.



Eén trein per week

Het gaat om één nachtelijke rit in de week. Die trein vertrekt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 0.05 uur uit Rotterdam en komt iets voor 3.00 uur aan in Groningen. Na Zwolle stopt hij op alle tussengelegen stations.



Er was ook een proef met een nachttrein van Groningen naar Amsterdam, via Zwolle en Almere. Die verbinding stopt. Hij wordt vooral gebruikt tussen Groningen en Assen en daar rijdt al een late trein.



De provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Groningen betalen mee aan de nachttrein.