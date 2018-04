Deel dit artikel:











Het WK ijsspeedway: hoe zit dat ook alweer? Jasper Iwema uit Hooghalen is dit weekend ook bij het WK ijsspeedway (foto: Jesper Veldhuizen)

IJSSPEEDWAY - In Thialf in Heerenveen is komend weekend de vijfde en laatste ronde van het WK ijsspeedway.

Geschreven door Karin Mulder

Vijfenveertig jaar lang was Assen het decor voor de strijd om de wereldtitel. Maar omdat de ijsbaan in sportcomplex De Bonte Wever in 2016 werd afgebroken, verhuisde het evenement vorig jaar naar Heerenveen. In vijf vragen praten we u bij over het wel en wee van ijsspeedway.



Sinds wanneer wordt er geracet op ijs?

De eerste verhalen over ijsracen dateren uit 1925. In Duitsland werd er voor het eerst geracet. De eerste wedstrijd om het wereldkampioenschap was in 1966. De sport wordt al jaren gedomineerd door de Russen. In het verleden wonnen slechts een enkele keer een Zweed, Tsjech en Fin de wereldtitel.



Hoe is de strijd om de wereldtitel opgebouwd?

Het WK ijsspeedway bestaat dit seizoen uit vijf raceweekenden. De races worden verreden in Astana (Kazachstan), Togliatti (Rusland), Berlijn, Inzell en de finale is komend weekend in Heerenveen. In ieder weekend worden twee WK-rondes verreden. Elke coureur komt vijf keer in de baan. In iedere heat rijden vier coureurs tegen elkaar. De winnaar krijgt drie punten, de nummer twee krijgt er twee, en het laatste puntje is voor de nummer drie. De beste acht coureurs plaatsen zich voor halve finales. De beste twee van iedere halve finale gaan door naar de finale.



Wat is het verschil tussen een racemotor en een ijsspeedwaymotor?

Een ijsspeedwaymotor is een 4-takt motor en heeft 1 cilinder en een inhoud van 500 cc met een vermogen van ongeveer 55 pk. De motor heeft maar twee versnellingen. Net voor de eerste bocht schakelt de coureur naar de tweede versnelling waar hij de rest van de wedstrijd in rijdt. De maximale snelheid op het rechte stuk is ongeveer 130 kilometer per uur, in de bochten zo'n 80 kilometer per uur.



Volgens de reglementen mag er op een ijsspeedwaymotor geen rem zitten. Remmen doe je door het gas dicht te draaien. Door de enorme compressie staat de motor vrij snel stil.



Daarnaast loopt de motor niet op benzine of diesel, maar op het zeer brandbare methanol. Het gevaarlijke aan methanol is dat je het niet ziet als het brandt. Daarom wordt publiek in de paddock ook geweerd.



Voor de grip op het ijs zitten er spikes in de banden. Een coureur mag zelf bepalen hoeveel spikes hij in z'n banden zet en waar hij ze neerzet. De spikes mogen niet langer zijn dan 28 millimeter. De ijzeren punten worden tijdens de technische keuring op lengte gecontroleerd. Gemiddeld zitten er in een voorband 150 spikes en in een achterband 200 spikes. Ze worden met een verhit prikkertje door de banden gestoken.



Een complete machine, met een setje reservebanden, kost zo'n 15.000 euro.



Waar moet een ijsspeedwaycoureur extra op letten?

Tijdens het racen gaat de motor zo scheef, dat het stuur soms het ijs raakt. Daardoor kan een coureur z'n linkerbeen niet onder z'n machine kwijt en zit er aan de linkerkant ook geen step voor z'n voet. Coureurs kiezen er zelf voor om hun been naar achteren of naar voren richting het stuur te duwen. Aan de rechterkant van de motor zit wel een voetstep waarop de coureur zich kan afzetten. Als je namelijk als een zoutzak op een ijsspeedwaymotor gaat zitten, tril je zo van het zadel af.



Om z'n pols draagt een ijsspeedwaycoureur een dodemanskoord. Het lusje om de pols staat in verbinding met een schakelaar op het stuur. Als de hand, bijvoorbeeld door een val, te ver van het stuur raakt, zorgt de schakelaar ervoor dat de machine automatisch uitschakelt.



Wat maakt het onderlinge verschil tussen coureurs op het ijs?

Coureurs bepalen zelf de afstelling van de vering van de motor. Een ijsracer heeft zowel voor- als achtervering. Ook past een coureur z'n vering aan op de condities van het ijs, die gedurende het wedstrijdweekend steeds slechter worden. Daarnaast is de afstelling van de koppeling ook van belang. De koppeling is zeer fijngevoelig en is belangrijk voor een goede start. De ideale afstelling vinden tussen omstandigheden, mens en machine. Dát is de kunst van het ijsracen.