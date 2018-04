Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 5 april In Hoogeveen is het kartcentrum afgebrand (foto: Van Oost Media)

In het nieuws in een minuut van donderdag 5 april gaat het over de verwoestende brand in Hoogeveen van afgelopen nacht. Ook aandacht voor het lenteweer dat er aan zit te komen en de voetballers van Alcides zitten in de halve finale van de beker.