In beeld: Grote ravage na verwoestende brand bij kartcentrum in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De dag na de verwoestende vlammenzee bij Indoor Karting & Lasergamen Hoogeveen is de grote ravage goed zichtbaar.

De brand brak rond middernacht uit en legde het volledige pand in de as. Over de oorzaak is nog niets bekend. RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf brengt de ravage in beeld. De foto's zijn hierboven te bekijken.