82-jarige man uit Assen vermist Egbert (82) uit Assen is vermist (foto: Facebook: Politie Noord-Drenthe)

ASSEN - De politie in Assen is op zoek naar de 82-jarige Egbert. Vanochtend is hij vertrokken vanaf de Broeklaan in Assen. Sindsdien is hij niet meer gezien.





Mocht u informatie hebben, dan kunt u dit melden via 0900-8844.



Egbert is een blanke man, van ongeveer 1.80 meter. Hij heeft grijs, kort haar en droeg op het moment van de vermissing vermoedelijk een zwarte jas. Egbert is dementerend.