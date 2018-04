Deel dit artikel:











Vermiste man uit Assen is weer terug De man is weer terug (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De 82-jarige man die sinds vanochtend vermist was in Assen, is weer terecht. Dat meldt de politie in een Burgernet-bericht.

De dementerende man was vertrokken vanaf de Broeklaan en sindsdien had niemand hem gezien. Hoe het nu met hem is, heeft de politie niet bekendgemaakt.