'We dronken wat aan de bar en toen viel ineens de stroom uit'

HOOGEVEEN - Zo sta je te repeteren en zo staat het gebouw waarin je dat doet in brand.

Het overkwam twee leden van de band De Wethouders. Zij waren gisteravond in een van de ruimtes van het kartcentrum in Hoogeveen dat tot de grond toe afbrandde. Eén van de bandleden is Dennis Kost. Hij vertelt wat er precies gebeurde afgelopen nacht."Het ging heel snel. We waren net klaar met repeteren. Ik was er samen met een vriend van mij om een drumpartij te verzinnen voor een nummer waar we mee bezig zijn. We dronken wat aan de bar en toen viel de stroom ineens uit. We dachten: wat is dit? Toen hoorden we boven ons het alarm afgaan."Kost belde meteen de eigenaar van het pand. "Toen zijn we naar buiten gelopen en zagen we een hoop rook in de straat. Dat kwam van de andere kant van het pand vandaan. Het stond al keihard in de fik, zeg maar."Kost vervolgt: "Het eerste wat we dachten is dat we onze spullen naar buiten moesten halen. Dus we zijn teruggelopen. Ondertussen heb ik een spraakbericht in de groepsapp van onze band gezet met de vraag of ze wilden komen helpen."Kost was nog bang dat de andere bandleden hem niet zouden geloven, omdat hij op 1 april nog een grap met de anderen had uitgehaald. "Maar ze hoorden aan mijn stem dat het serieus was. Ze waren er megasnel. We zijn toen begonnen met spullen naar buiten halen. De politie was ook heel snel ter plaatse."De agenten waren het er eigenlijk niet mee eens dat de mannen het pand in gingen om hun spullen te redden. "Maar ja, het is duur spul. Dat moest wel mee, want anders kunnen we wel stoppen met de band. Ik denk dat we het meeste naar buiten hebben gekregen. Onze instrumenten hebben we meegenomen en de meeste opnameapparatuur ook. We komen zo bij elkaar en dan gaan we kijken of we alles hebben."Kost is blij dat hij zijn spullen heeft kunnen redden en dat hij daardoor zaterdag gewoon kan optreden met de band. "Maar het is heel erg voor de eigenaar van het pand. Die is echt zijn levenswerk kwijt." De eigenaar wilde niet reageren bij RTV Drenthe.De brand brak rond middernacht uit in het kartcentrum. Het pand is volledig in de as gelegd. Over de oorzaak is niet bekend. Niemand raakte gewond bij de brand.