Echtpaar honderdduizendste bezoeker door oponthoud van kat Piet Roelofsen en Elles Niepoth uit Gieterveen (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

ASSEN - Door oponthoud van hun kat werden Elles Niepoth en Piet Roelofsen uit Gieterveen vandaag de honderdduizendste bezoeker van de tentoonstelling The American Dream in het Drents Museum.

Voordat het echtpaar de deur uit ging, wachtten ze op hun kat. Roelofsen verlaat het huis liever niet als die nog niet teruggekeerd is. Vandaar dat de twee wat later richting het museum gingen.



'Kennen wij elkaar?'

Later bleek dat ze hun kat dankbaar mogen zijn. Want toen de twee het Drents Museum binnenliepen, bleken ze de honderdduizendste bezoeker te zijn. "Toen we binnenkwamen kwam er een man op ons af, en we keken hem aan zo van 'kennen we elkaar?' Maar toen bleek al snel wat er aan de hand was."



Het duo ontving een bos bloemen, een tas met cadeaus en een catalogus van het museum.



Boven verwachting

Harry Tupan is net als het echtpaar verheugd met het behalen van de mijlpaal. Afgelopen november hoopte Tupan aan het eind van de tentoonstelling het aantal bezoekers te behalen dat nu, twee maanden voor het einde, behaald is. "Ik ben trots dat er zoveel mensen naar ons museum komen. Het museum verdient dat, maar de mensen verdienen alle schoonheid die hier valt te halen ook."



De reden dat de tentoonstelling zo goed loopt, komt volgens hem onder meer omdat er kunst hangt uit de periode 1945-1965. "Dat spreekt mensen aan. Plus we hebben beroemde schilders hangen hier. Edward Hopper en Chuck Close zijn namen die internationaal gelden."