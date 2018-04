Friese verdachten drugslab Nieuw-Amsterdam weer vrij

NIEUW-AMSTERDAM - De man en vrouw uit Friesland die gisteren werden opgepakt tijdens een grote drugsactie van de politie Oost-Brabant zijn weer op vrije voeten. De politie ziet de twee nog wel als verdachten.

Gisteren arresteerde de politie in totaal zes mensen bij verschillende invallen op plekken in Noord-Brabant, Friesland en Drenthe. In Nieuw-Amsterdam werd een compleet drugslaboratorium ontmanteld. Op het moment van de inval was de installatie niet in gebruik, wel lagen er grondstoffen om drugs te maken. In het Friese Oudebildtzijl werd een drugslab in aanbouw aangetroffen.Vier verdachten uit Noord-Brabant zitten nog vast. Het gaat om een 47-jarige man uit Den Bosch, een 57-jarige inwoner van Oost- West en Middelbeers, een 27-jarige verdachte uit Eindhoven en een 36-jarige man uit Zaltbommel.Een dag na de grote actie is het voor de politie nog niet mogelijk om te zeggen hoeveel grondstoffen voor de productie van synthetische drugs zijn gevonden. "Er is op de diverse locaties zóveel aangetroffen dat de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) heeft aangegeven dat ze nog wel enige tijd nodig hebben voor nader onderzoek en om hun bevindingen op papier te zetten", aldus politiewoordvoerder Dion Luijten.