Tweede aanhouding voor kofferbakmoord

EMMEN - Een 24-jarige man uit Emmen is vanmorgen opgepakt voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Ralf Meinema uit Klazienaveen.

Eind maart vorig jaar werd de 31-jarige Meinema gevonden in de kofferbak van zijn auto in het Stieltjeskanaal, vlak bij Coevorden.Half februari, ruim tien maanden na de dood van Meinema, hield de politie een eerste verdachte aan : Hans O. Die zit nog nog steeds vast. Hij woonde op een klein woonwagenkamp in de wijk Rietlanden in Emmen. Of hij een verklaring heeft afgelegd over wat er met Meinema is gebeurd, en hoe hij Meinema kende, is niet bekend.Na de aanhouding van deze eerste verdachte liet de politie al weten mogelijk nog meer mensen aan te houden. Ondertussen zijn er nog veel vragen rond de dood van Meinema. Zo is het motief nog altijd niet bekend.