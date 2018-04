Assen aan slag met historisch college: CU, GroenLinks, VVD en PLOP

ASSEN - De kans is groot dat Assen een college krijgt met de vier partijen: ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij PLOP en de VVD.

Informateur Gerben Huisman gaat na de eerste verkennende gesprekken van afgelopen dinsdag met deze partijen verder praten. "Deze samenstelling doet recht aan de verkiezingsuitslag", laat Huisman weten.GroenLinks werd de grote winnaar van de raadsverkiezingen in de provinciehoofdstad. Ze won drie zetels, en heeft nu vier zetels in de raad. GroenLinks is daarmee de derde partij in Assen geworden. De VVD won ook en ging van drie naar vier zetels.De ChristenUnie, die de grootste partij werd in Assen , behield haar vijf zetels. En Stadspartij PLOP bleef op vier zetels.Het zou voor het eerst zijn dat GroenLinks in Assen in het college van B en W komt. Ook is het historisch dat de PvdA in de provinciehoofdstad buiten het college dreigt te vallen. De partij zakte terug van zes naar vier zetels en raakte ook al haar koppositie in de provinciehoofdstad kwijt die ze altijd had gehad.Dat de vier beoogde collegepartijen straks samen maar een krappe meerderheid van 17 van de 33 zetels in de raad hebben, is volgens Huisman geen probleem. "Alle partijen willen naar meer samenwerking zoeken in de raad", zegt hij. "En uit de gesprekken bleek ook dat alle partijen bereid zijn bestuursverantwoordelijkheid te nemen, om samen wat van Assen te maken."ChristenUnie en PLOP zaten ook in het vorige college. De wethouderskandidaten zijn Harmke Vlieg, nu ook wethouder, en Janna Booij voor PLOP, die de afgelopen periode fractievoorzitter was.Voor GroenLinks is Gea Smith kandidaat-wethouder. Zij zat jarenlang in de Drentse Staten. De VVD heeft nog niet officieel een wethouderskandidaat bekendgemaakt, maar Roald Leemrijse, die lijsttrekker was, heeft al gemeld die ambitie zeker te hebben.Informateur Gerben Huisman, die namens de ChristenUnie de eerste onderhandelingen voert, voert nog een vervolggesprek met de vier partijen gezamenlijk. Dinsdag komt hij met een adviesverslag. Dat wordt donderdag 12 april in de raad besproken.