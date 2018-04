Vliegveld in Eelde zoekt extra mensen

EELDE - De uitbreiding van het aantal vluchten van vliegmaatschappij Nordica naar het vliegveld in Eelde levert nieuwe banen op. Nordica zoekt achttien mensen en het vliegveld zelf zoekt vijftien tot twintig mensen.

Dat zegt Marco van de Kreeke, directeur van het vliegveld tegen RTV Noord Nordica begon vorige week met wekelijkse vluchten naar München . Het bedrijf zoekt extra bemanning voor de vliegtuigen. Volgens vliegveld-directeur Marco van de Kreeke is Nordica al een poosje op zoek naar personeel.Er zijn wat mensen uit de regio ingehuurd, maar de rest van het personeel komt vooral uit het buitenland. Daarom wil het bedrijf graag nieuwe mensen werven die in de buurt wonen, want dat is goedkoper.Ook het vliegveld zelf zoekt dus meer personeel, vanwege de uitbreiding van het aantal vluchten. "Wij moeten vroeger open, de vluchten gaan langer door 's avonds", aldus Van de Kreeke.