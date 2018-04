Deel dit artikel:











Automonteur uit Tynaarlo vrijgesproken van verduisteren 20.000 euro De rechter gelooft zijn verhaal (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Geen straf voor een 47-jarige man uit Tynaarlo. De man werd verdacht van het verduisteren van 20.000 euro.

De rechtbank vindt het alternatieve scenario dat hij schetste aannemelijk en spreekt hem daarom vrij.



Ander scenario

De man werkte bij een autodealer in Assen en zou van mei 2014 tot eind augustus 2015 hebben gerommeld met facturen. Zo verdwenen als hij aan het werk was pinbonnen en geld. De automonteur vertelde tijdens de zitting dat iedereen een makkelijke pincode had om de administratie te regelen en dat iedereen elkaars pincode wist.



Wel betaald

De man heeft de 20.000 euro wel betaald toen hij een betalingsverplichting van de rechter kreeg. Dit omdat hij rust voor zijn gezin wilde. Hier kan hij nu tegen in beroep gaan bij het gerechtshof.